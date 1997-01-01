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        Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"

        Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"

        Тел: <i></i>
        Спортивные игры
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 600 - 3600
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
        • +7 (902) 489-00-35 , Валентин
        • +7 (994) 001-33-00
        Информация

        Описание: методика и программа тренировок разработана совместно с профессиональными тренерами и детскими психологами. Занятия направлены не только на знакомство с основами игры в футбол, но и на формирование характера, умение работать в команде и помогать друг другу.

        Безопасность каждого ребенка является первостепенной задачей и абсолютным приоритетом для преподавателей. Индивидуальный подход, нацеленный на развитие каждого ребенка: открытость, позитивное и уважительное отношение к каждому ребенку, система вознаграждений по результатам занятия для каждого малыша.

        Занятия помогут ребенку:
        • улучшить общую физическую форму (скорость, ловкость, выносливость);
        • научиться взаимодействию с другими детьми, развить навыки командной работы, коммуникации;
        • расширить кругозор, развить внимательность, концентрацию и терпимость;
        • развить любовь к активному отдыху, спорту, здоровому образу жизни;
        • улучшить понимание возможностей своего организма и скрытого потенциала;
        • улучшить контроль за своими движениями;
        • развитить упорство и понять, какие дополнительные физические усилия нужно приложить для достижения желаемого результата;
        • избавиться от боязни мяча, ушибов, падений.

        А также ребенок получит навыки будущего футболиста:
        • контроль мяча и развитие дриблинга (ведения мяча);
        • остановку мяча в разных ситуациях;
        • понимание, что влияет на точность и скорость удара по мячу и на направление полёта мяча.

        Возраст учеников: от 3 до 7 лет (группы разбиваются по возрастам).

        Стоимость занятий: 

        • 600 рублей - разовое занятие;
        • 2400 рублей - 4 занятия;
        • 3600 рублей - 8 занятий.

        Существует скидка 10%, если занимаются 2 ребёнка из семьи, а также за приведенного друга дается скидка в размере 500 рублей для друга в том числе.

        Первая тренировка - бесплатно.

        Продолжительность: до 45 минут.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группе: от 6 до 12 человек.

        Форма одежды: единая брендированная форма.

        Преподаватели:

        • Пешков Дмитрий Александрович;
        • Алексеев Андрей Айсенович;
        • Гапонов Валентин Валерьевич.

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