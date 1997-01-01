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Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"
Адреса
- +7 (902) 489-00-35 , Валентин
- +7 (994) 001-33-00
Информация
Описание: методика и программа тренировок разработана совместно с профессиональными тренерами и детскими психологами. Занятия направлены не только на знакомство с основами игры в футбол, но и на формирование характера, умение работать в команде и помогать друг другу.
Безопасность каждого ребенка является первостепенной задачей и абсолютным приоритетом для преподавателей. Индивидуальный подход, нацеленный на развитие каждого ребенка: открытость, позитивное и уважительное отношение к каждому ребенку, система вознаграждений по результатам занятия для каждого малыша.
Занятия помогут ребенку:
• улучшить общую физическую форму (скорость, ловкость, выносливость);
• научиться взаимодействию с другими детьми, развить навыки командной работы, коммуникации;
• расширить кругозор, развить внимательность, концентрацию и терпимость;
• развить любовь к активному отдыху, спорту, здоровому образу жизни;
• улучшить понимание возможностей своего организма и скрытого потенциала;
• улучшить контроль за своими движениями;
• развитить упорство и понять, какие дополнительные физические усилия нужно приложить для достижения желаемого результата;
• избавиться от боязни мяча, ушибов, падений.
А также ребенок получит навыки будущего футболиста:
• контроль мяча и развитие дриблинга (ведения мяча);
• остановку мяча в разных ситуациях;
• понимание, что влияет на точность и скорость удара по мячу и на направление полёта мяча.
Возраст учеников: от 3 до 7 лет (группы разбиваются по возрастам).
Стоимость занятий:
- 600 рублей - разовое занятие;
- 2400 рублей - 4 занятия;
- 3600 рублей - 8 занятий.
Существует скидка 10%, если занимаются 2 ребёнка из семьи, а также за приведенного друга дается скидка в размере 500 рублей для друга в том числе.
Первая тренировка - бесплатно.
Продолжительность: до 45 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 6 до 12 человек.
Форма одежды: единая брендированная форма.
Преподаватели:
- Пешков Дмитрий Александрович;
- Алексеев Андрей Айсенович;
- Гапонов Валентин Валерьевич.
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