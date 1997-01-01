Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"

Информация

Описание: методика и программа тренировок разработана совместно с профессиональными тренерами и детскими психологами. Занятия направлены не только на знакомство с основами игры в футбол, но и на формирование характера, умение работать в команде и помогать друг другу.

Безопасность каждого ребенка является первостепенной задачей и абсолютным приоритетом для преподавателей. Индивидуальный подход, нацеленный на развитие каждого ребенка: открытость, позитивное и уважительное отношение к каждому ребенку, система вознаграждений по результатам занятия для каждого малыша.

Занятия помогут ребенку:

• улучшить общую физическую форму (скорость, ловкость, выносливость);

• научиться взаимодействию с другими детьми, развить навыки командной работы, коммуникации;

• расширить кругозор, развить внимательность, концентрацию и терпимость;

• развить любовь к активному отдыху, спорту, здоровому образу жизни;

• улучшить понимание возможностей своего организма и скрытого потенциала;

• улучшить контроль за своими движениями;

• развитить упорство и понять, какие дополнительные физические усилия нужно приложить для достижения желаемого результата;

• избавиться от боязни мяча, ушибов, падений.



А также ребенок получит навыки будущего футболиста:

• контроль мяча и развитие дриблинга (ведения мяча);

• остановку мяча в разных ситуациях;

• понимание, что влияет на точность и скорость удара по мячу и на направление полёта мяча.

Возраст учеников: от 3 до 7 лет (группы разбиваются по возрастам).

Стоимость занятий:

600 рублей - разовое занятие;

2400 рублей - 4 занятия;

3600 рублей - 8 занятий.

Существует скидка 10%, если занимаются 2 ребёнка из семьи, а также за приведенного друга дается скидка в размере 500 рублей для друга в том числе.

Первая тренировка - бесплатно.

Продолжительность: до 45 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 6 до 12 человек.

Форма одежды: единая брендированная форма.

Преподаватели: