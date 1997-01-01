Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Художественная гимнастика в Краевом доме физкультуры
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2
- +7 (423) 242-80-94
- +7 (423) 242-96-84 , директор
Информация
Описание: В программе: общефизическое развитие, художественная гимнастика.
Возраст: от 4-х до 16-ти лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Стоимость: платно (уточнять у тренера).
Преподаватель: Рюмина Елизавета Сергеевна - тренер-преподаватель.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Современный танец в студии "Adrenalin"От 7 до 14 лет От 2100 до 2100 руб Государственная
-
Stretching для детей в Танцевальной студии "Arte"От 3 до 18 лет До 3000 руб Частная
-
Занятия на роликах в СК "Юность"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Брейк данс в Краевом доме физкультурыОт 7 до 16 лет Частная
-
Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"От 3 до 6 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Художественная гимнастика в Школе "Эврика"От 4 до 17 лет От 500 до 3000 руб Частная
-
Гимнастика для малышей в "Mamas Center"До 1 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Театрально-хореографическая студия в школе "Театральное пространство"От 4 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Хоккей на Ледовой арене "Полюс"От 3 до 17 лет От 4500 до 4500 руб Частная
-
Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"От 6 до 13 лет От 3200 до 3200 руб Частная
Загрузка комментариев...