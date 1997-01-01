Музыкальный кружок "Гармония" в клубе "Прометей"

Информация

Описание: на занятиях дети расширяют свой музыкальный кругозор. Преподаватели воспитывают в ребенке интерес и любовь к музицированию, формируют музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный слух.

Возраст учеников: от 6 до 18 лет.

Стоимость занятий: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа (индивидуальное занятие — 1 час).

Расписание работы: среда, четверг, с 14:30 до 19:30 (расписание обусловлено рабочим графиком преподавателя).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Мынкина Ольга Анатольевна.