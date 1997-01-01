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Музыкальный кружок "Гармония" в клубе "Прометей"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, ул. Некрасовская, 58
Информация
Описание: на занятиях дети расширяют свой музыкальный кругозор. Преподаватели воспитывают в ребенке интерес и любовь к музицированию, формируют музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный слух.
Возраст учеников: от 6 до 18 лет.
Стоимость занятий: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа (индивидуальное занятие — 1 час).
Расписание работы: среда, четверг, с 14:30 до 19:30 (расписание обусловлено рабочим графиком преподавателя).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Мынкина Ольга Анатольевна.
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