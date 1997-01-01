Обучение игре на флейте в школе "Виртуозы"

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Описание: Игра на флейте благотворно влияет на всех детей. Органы дыхательной системы - ухо, горло и нос очень активно участвуют при игре на флейте и получают как бы зарядку, усиливается работа мышц и кровообращение. Устойчивый положительный эффект достигается постепенно и при постоянных занятиях, в результате человек становится менее подвержен заболеваниям этих органов: кашель, насморк, аллергия и т.п. Игра на флейте - это дыхание, при котором происходит двойная польза: массаж внутренних органов глубоким дыханием и расслабление нервной системы, приток кислорода к головному мозгу.

На первых уроках флейты изучается устройство инструмента, происходит знакомство с аппликатурой, постановкой рук, основами звукоизвлечения. Идет обучение игре гамм и коротких пьес. Затем обучение проходит по индивидуальной программе, которую разрабатывает преподаватель с учетом пожеланий, целей и музыкальных вкусов. Разучивают несколько произведений, можно сыграть ансамблем.

Возраст: от 5 лет.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватель: Диана Юрьевна.

Форма: любая, свободная.