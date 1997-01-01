Секция радиоуправляемых машин в Спортивной школе "Моя Гонка"

Информация

Описание: занятия проводятся в собственном автопарке с использованием профессиональных автомоделей. Ребята посредством игровой формы получают полезные знания в области механики, физики, электротехники и правил дорожного движения. Занятия развивают не только физические качества благодаря работе руками, но и способствуют развитию левополушарного и правополушарного мышления.

Занятия включают:

тренировки на автомоделях с коллекторным двигателем;

занятия по турингу, дрифту;

внутриклубные соревнования.

В ходе обучения дети научатся техническому обслуживанию автомоделей, смогут разбираться в электронике, управлять машиной на специально подготовленной трассе.

Программа обучения делится на техническую и практическую части:

1. Техническая часть включает:

изучение электроники, обслуживание и тюнинг различных автомоделей;

работу с электромоторами и двигателями внутреннего сгорания;

создание собственных кузовов и другие уникальные проекты под руководством опытных тренеров.

2. На практической части:

ребенок может почувствовать себя настоящим гонщиком на специально подготовленных трассах (дрифт, туринг, off-road);

оттачить полученные знания на практике;

принять участие в различных соревнованиях, турнирах и победить.

Стоимость: 4000 рублей в месяц (8 занятий).

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.