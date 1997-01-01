Секция радиоуправляемых машин в Спортивной школе "Моя Гонка"

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Информация
Описание: занятия проводятся в собственном автопарке с использованием профессиональных автомоделей. Ребята посредством игровой формы получают полезные знания в области механики, физики, электротехники и правил дорожного движения. Занятия развивают не только физические качества благодаря работе руками, но и способствуют развитию левополушарного и правополушарного мышления.
Занятия включают:
- тренировки на автомоделях с коллекторным двигателем;
- занятия по турингу, дрифту;
- внутриклубные соревнования.
В ходе обучения дети научатся техническому обслуживанию автомоделей, смогут разбираться в электронике, управлять машиной на специально подготовленной трассе.
Программа обучения делится на техническую и практическую части:
1. Техническая часть включает:
- изучение электроники, обслуживание и тюнинг различных автомоделей;
- работу с электромоторами и двигателями внутреннего сгорания;
- создание собственных кузовов и другие уникальные проекты под руководством опытных тренеров.
2. На практической части:
- ребенок может почувствовать себя настоящим гонщиком на специально подготовленных трассах (дрифт, туринг, off-road);
- оттачить полученные знания на практике;
- принять участие в различных соревнованиях, турнирах и победить.
Стоимость: 4000 рублей в месяц (8 занятий).
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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