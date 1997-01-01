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Зумба для детей в Танцевальной студии "LOCA"
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Описание:
Zumba-это танцевальная фитнес программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах. В коллективе LOCA занимаются детки с 3-х лет. Танцевальная программа очень яркая, зажигательная, энергичная и весёлая. Подходит для детей всех темпераментов. Так же в студии преподают элементы эстрадного танца.
На уроках дается отдельный комплекс необходимых оздоровительных упражнений для профилактики сколиоза, исправления сутулости и эластичности мышц.
Осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, поскольку на занятиях работают два педагога - хореографа.
Возраст: от 3-х до 16-ти лет.
Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 8 до 15.
Продолжительность занятия: 1 час 15-20 мин.
Стоимость: от 2300 руб. в месяц.
Преподаватели:
Адмакина Елена Валентиновна - руководитель студии, педагог-хореограф, лицензированный zumba -инструктор, получила курс обучения в г. Санкт-Петербурге (март 2015 г.) у преподавателей школы BETO PEREZ (США), прошла стажировку на ГУАМЕ, стаж 23 года.
Чудинова Татьяна Сергеевна - педагог-хореограф, стаж 18 лет, работает с детками 4-6 лет.
Форма: эластичная одежда: девочкам предпочтительно гимнастический купальник с шортами, чешки; мальчикам - футболку и штаны, чешки.
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