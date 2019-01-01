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3D Томография
7.5
Рейтинг

3D Томография

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Ильичева, 4
ЖК
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
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Выходной
Владивосток, ул. Фастовская, 2
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Независимая диагностика челюстно-лицевой области. Компьютерная томография зубов и придаточных пазух носа. Рентген-кабинет с соблюдением всех требований рентген-безопасности, аппарат производства Sirona.

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Врачи работающие в клинике
Ахмадьянов Константин Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ахмадьянов Константин Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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