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Центр мануальной терапии и детской медицинской реабилитации
0.0
Рейтинг

Центр мануальной терапии и детской медицинской реабилитации

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Горная, 25
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Михайлова Алла Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Алла Ивановна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Макухина Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макухина Елена Николаевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хайрулина Нафиса Мирзагитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайрулина Нафиса Мирзагитовна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Перерва Александр Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Перерва Александр Владимирович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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