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Центр профессиональной стоматологии
5.4
Рейтинг

Центр профессиональной стоматологии

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Гоголя, 30
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Лечение, протезирование, исправление прикуса, удаление, имплантация, отбеливание зубов и гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Бочкарев Игорь Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочкарев Игорь Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Барадулина Юлия Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Барадулина Юлия Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Кремешный Игорь Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кремешный Игорь Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Кутузова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кутузова Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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