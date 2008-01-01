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Центр профессиональной стоматологии
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Лечение, протезирование, исправление прикуса, удаление, имплантация, отбеливание зубов и гигиена полости рта.
Бесплатная консультация стоматолога-ортодонта.
Возможно предоставление рассрочки, кредит без первоначального взноса.
ООО "Центр профессиональной стоматологии".
Лицензия ЛО-25-01-003972.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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