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D’esten
4.6
Рейтинг

D’esten

В клинике 2 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 58
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Выходной
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Информация

Эстетическая стоматология.

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Врачи работающие в клинике
Степанов Денис Гарьевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Степанов Денис Гарьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
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Гончарук Виктория Сандровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гончарук Виктория Сандровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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