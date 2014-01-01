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Детка Групп
В клинике 8 врачей
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Информация
Медкомиссии для садиков, школ.
Ведение детей от 0 до 18 лет по программам:
- «Личный доктор» на дому,
- «Личный доктор» в клинике.
Лицензия ЛО-25-01-001864.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Принимает детей