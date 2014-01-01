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Детка Групп
1.9
Рейтинг

Детка Групп

В клинике 8 врачей
Адреса
Владивосток, пер. Камский, 5
c 9:00 до 13:00. Сейчас закрыто
Клиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Дежурный врач
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Интелегатор Надежда Никитична
9.4
Рейтинг
Рейтинг
9.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Интелегатор Надежда Никитична

Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Черношейкина Татьяна Владимировна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Черношейкина Татьяна Владимировна

Педиатр
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Пархимович Ольга Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пархимович Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 18 лет
Педиатр
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Давид-Хан Елена Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Давид-Хан Елена Васильевна

Педиатр
Стаж 19 лет
Педиатр
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Федоренко Ирина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федоренко Ирина Петровна

Педиатр
Стаж 23 года
Педиатр
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Игонина Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игонина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 24 года
Педиатр
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Левина Оксана Павловна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Левина Оксана Павловна

Педиатр
Стаж 18 лет
Педиатр
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Булавко Наталья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булавко Наталья Дмитриевна

Педиатр
Стаж 37 лет
Педиатр
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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