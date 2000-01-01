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Женская консультация Ленинского района
6.1
Рейтинг

Женская консультация Ленинского района

Государственная
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Светланская, 105
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Диктович Светлана Евельевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Диктович Светлана Евельевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Брюханова Виктория Алексеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Брюханова Виктория Алексеевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакшаева Антонина Дмитриевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Бакшаева Антонина Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Зеленская Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Зеленская Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Саенко Светлана Анатольевна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Саенко Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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