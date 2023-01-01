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Идеал
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
Адреса
ул. Нейбута, 31
ТЦ "ОК!", 2-й этаж
ул. Олега Кошевого, 1А
1-й этаж
- +7 (423) 290 46 49
- +7 (423) 290 43 49, отделение протезирования
ул. Олега Кошевого, 29А
1-й этаж
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Информация
Терапевтические и хирургические услуги. Рентгеновидеография, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.
Лицензия ЛО-25-01-002819.
Консультация - 200 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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