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Идеал
5.5
Рейтинг

Идеал

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Нейбута, 31
ТЦ "ОК!", 2-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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ул. Олега Кошевого, 1А
1-й этаж
Сейчас закрыто
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ул. Олега Кошевого, 29А
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Информация

Терапевтические и хирургические услуги. Рентгеновидеография, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кривошапкина Наталья Степановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кривошапкина Наталья Степановна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Азизова Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Эйдис Элла Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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