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Империал Плюс
7.1
Рейтинг

Империал Плюс

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Карбышева, 22
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Лечение зубов, протезирование, отбеливание, виниры, цирконий, металлокерамика, исправление прикуса.

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Врачи работающие в клинике
Марущак Ольга Михайловна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Марущак Ольга Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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