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Инномед-плюс
2.0
Рейтинг

Инномед-плюс

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Круговая 2-я, 10В
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Оконская Юлия Игоревна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
36
отзывов

Оконская Юлия Игоревна

Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог), Пластический хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Зорин Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зорин Сергей Викторович

Пластический хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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