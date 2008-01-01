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Институт клинической психиатрии и психологии
4.3
Рейтинг

Институт клинической психиатрии и психологии

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Лазо, 6Б
2-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога. Выезд на дом. Гарантия анонимности.

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Врачи работающие в клинике
Каневская Софья Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Каневская Софья Игоревна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Коломеец Александр Андреевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Коломеец Александр Андреевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Романченко Сергей Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Романченко Сергей Анатольевич

Психиатр
Стаж 33 года
Психиатр
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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Павлющенко Кристина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павлющенко Кристина Александровна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Довгая Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довгая Наталья Александровна

Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Миргородская Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миргородская Людмила Константиновна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Чеховская Наталия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеховская Наталия Владимировна

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Штительман Иосиф Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штительман Иосиф Павлович

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Болотина Наталья Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Болотина Наталья Владимировна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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