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Романченко Сергей Анатольевич
6.3
5
Романченко Сергей Анатольевич
Психиатр
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
5 отзывов
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