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Ивалга
7.3
Рейтинг

Ивалга

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Космонавтов, 5
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Коробкин Андрей Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коробкин Андрей Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Коробкина Оксана Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коробкина Оксана Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доцко Наталья Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Доцко Наталья Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранчук Геннадий Георгиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранчук Геннадий Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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