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ИП Артюшенко В. С.
0.0
Рейтинг

ИП Артюшенко В. С.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 100
1-й этаж, каб.112
c 8:00 до 22:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Иглорефлексотерапия, восточный массаж.

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Врачи работающие в клинике
Артюшенко Владимир Степанович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артюшенко Владимир Степанович

Рефлексотерапевт
Стаж 52 года
Рефлексотерапевт
Стаж 52 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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