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Клиника мануальной медицины Кинезис
5.7
Рейтинг

Клиника мануальной медицины Кинезис

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Авроровская, 30
c 9:00 до 22:00. Сейчас открыто
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Мануальный терапевт Прикладной кинезиолог Остеопат Массаж Коррекция фигуры LPG Starvac R-Sleek Спа процедуры

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Врачи работающие в клинике
Колмаков Сергей Владимирович
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Колмаков Сергей Владимирович

Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 8 лет
Мануальный терапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лунь Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунь Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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