- Главная
- Все клиники
- Клиника мануальной медицины Кинезис
Клиника мануальной медицины Кинезис
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Мануальный терапевт Прикладной кинезиолог Остеопат Массаж Коррекция фигуры LPG Starvac R-Sleek Спа процедуры
Лицензия ЛО-25-01-003030.
ООО "Медслимклуб".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре