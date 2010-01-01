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Лечебный массаж
6.7
Рейтинг

Лечебный массаж

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Русская, 59/1
парикмахерская "Жемчужина"
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Авдеев Антон Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Авдеев Антон Юрьевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 27 лет
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 27 лет
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Принимает детей

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