- Главная
- Все клиники
- МРТ Лидер
МРТ Лидер
В клинике 5 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Магнитно-резонансная томография.
ООО "Олимп".
Услуги МРТ:
- голова,
- шейный отдел,
- позвоночник,
- молочные железы,
- брюшная полость,
- таз,
- плечо,
- предплечье,
- кисть,
- бедро,
- голень,
- стопа,
- мягкие ткани,
- дополнительные услуги.
Лицензия ЛО-25-01-002446.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре