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Ост-Оптик К
4.7
Рейтинг

Ост-Оптик К

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Карбышева, 46В
1 этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 20 минут
Летнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Сб.
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Выходной
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 20 минут
Зимнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лазерная и контактная коррекция зрения, а также диагностика и лечение осложнений со зрением у детей. Подбор и продажа контактных линз, реализация сопутствующих материалов.

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Врачи работающие в клинике
Субботин Евгений Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
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Клименко Зинаида Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клименко Зинаида Сергеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей

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