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Профессорская клиника Юцковских
7.3
Рейтинг

Профессорская клиника Юцковских

В клинике 16 врачей
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Адреса
ул. Металлистов, 3
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Маркелова Елена Владимировна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Маркелова Елена Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Юцковская Яна Александровна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юцковская Яна Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Кусая Наталья Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кусая Наталья Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Онколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Онколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Рудиченко Елена Викторовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рудиченко Елена Викторовна

Физиотерапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Ахмадеева (Старостина) Евгения Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ахмадеева (Старостина) Евгения Викторовна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 10 лет
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 10 лет
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Семенов Олег Анатольевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Семенов Олег Анатольевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Кныш Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кныш Сергей Васильевич

Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
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Свидина Дарья Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свидина Дарья Игоревна

Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Терапевт, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
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Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 11 лет
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Семенова Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Елена Геннадьевна

Онколог
Стаж 25 лет
Онколог
Стаж 25 лет
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Бирко Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирко Оксана Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Висягина Маргарита Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Висягина Маргарита Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 5 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 5 лет
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Юцковский Александр Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юцковский Александр Дмитриевич

Дерматовенеролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чепурнова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чепурнова Наталья Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 3 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 3 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Часова Ирина Вячеславовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Часова Ирина Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 40 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 40 лет
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Пуга Дмитрий Петрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пуга Дмитрий Петрович

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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