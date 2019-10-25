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World Dent
6.1
Рейтинг

World Dent

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Мордовцева, 6
5-й и 8-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 8 минут
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Информация

Клиника отвечает высоким стандартам лечения, использует современное медицинское оборудование, что позволяет гарантировать высокое качество лечения и протезирования.

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Врачи работающие в клинике
Федорко Никита Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорко Никита Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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