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Архипов Борис Викторович
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Архипов Борис Викторович
Мануальный терапевт
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
3900 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
3900 р
0 отзывов
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