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  3. Полев Роман Владимирович
Полев Роман Владимирович
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Полев Роман Владимирович

Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
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