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Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Кирова, 66
1-й, 2-й этажи
- +7 (423) 231 47 12, регистратура
- +7 (964) 441 88 82, зав. центром
- +7 (423) 231 02 01, зав. по социальной реабилитации
- +7 (423) 232 41 58, зав. по лечебной части
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Информация
Центр реабилитации детей с неврологией, ДЦП, перинатальной патологией.
Стоимость:
- Для инвалидов - 1000 рублей;
- ЭЭГ - 1200 рублей;
- ЭЭГ сна - 1600 рублей.
Основные заболевания, подлежащие реабилитации в центре:
- Инвалидизирующие заболевания нервной системы – все формы детского церебрального паралича, аномалии развития головного и спинного мозга;
- Нервные болезни детей первого года жизни (перинатальная патология);
- Последствия травм и нейроинфекций у детей;
- Невротические состояния (тревога, страхи, навязчивость, тики, энурез, заикание и др.);
- Нарушения сна;
- Нервно-мышечные заболевания;
- Ортопедические инвалидизирующие болезни (врожденная косолапость, врожденный вывих бедер, болезнь Пертеса, сколиоз и др. болезни позвоночника, артрогриппоз, пороки и аномалии развития конечностей, деформации грудной клетки, системные заболевания скелета с контрактурами, деформациями, нарушениями функции опорно-двигательного аппарата);
- Нарушение поведения и проблемы общения (болезнь Дауна, аутизм, гиперактивность, конфликтность, дефицит внимания, агрессивность и др.);
- Задержка психоречевого развития и проблемы обучения.
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
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Врачи работающие в клинике
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