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Фадеев Михаил Федорович
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2
Фадеев Михаил Федорович
Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт по специальностям «травматология и ортопедия»
Курсы повышения квалификации
Ярославль, «хирургия кисти и микрохирургия», 2008 г.
Хабаровск, «хирургия кисти», 2012 г.
Екатеринбург, «повреждения таза», 2012 г.
Москва, «малоинвазивные методы остеосинтеза переломов костей конечностей», 2012 г.
Ярославль, «Политравма, повреждения таза», 2013 г.
Новосибирск, «Эндопротезирование тазобедренного сустава», 2013 г.
Санкт-Петербург, «Артроскопия коленного сустава», 2014 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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