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  3. Козюхина Марина Анатольевна
Козюхина Марина Анатольевна
6.0
0

Козюхина Марина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
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