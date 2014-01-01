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Кудрявцева Елизавета Владимировна
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Кудрявцева Елизавета Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
2014г — Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
2016г — Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (неврология). Ординатура
Курсы повышения квалификации
2019г — АНО ДПО "Академия успеха" (профпатология)
2020г — Национальная академия современных технологий (неврология)
2021г — Национальная академия современных технологий (функциональная диагностика). Цикл переподготовки
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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