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Шулепин Иван Владимирович
6.0
0
Шулепин Иван Владимирович
Зав. травматологическим отделением
,
Травматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Травматолог, заведующий 3-м травматологическим отделением, Владивостокская клиническая больница №2
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Консультация взрослых
Травматолог
По запросу
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