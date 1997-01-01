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Сухотеплая Наталья Геннадьевна
6.0
0
Сухотеплая Наталья Геннадьевна
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
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