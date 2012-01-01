  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стоматологическая клиника Доктора Неделяева
Стоматологическая клиника Доктора Неделяева
7.0
Рейтинг

Стоматологическая клиника Доктора Неделяева

Адреса
пр-т Острякова, 5Г
БЦ "На Первой речке", 9-й этаж. оф. 96
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 13 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 168 врачей
    5.0
Все клиники