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Вита
0.0
Рейтинг

Вита

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Уборевича, 21
каб. 9
Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
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Информация

Помощь в решении проблем лишним весом, алкоголизмом, табакокурением.

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Врачи работающие в клинике
Семенов Сергей Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенов Сергей Петрович

Нарколог, Клинический психолог
Стаж 44 года
Нарколог, Клинический психолог
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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