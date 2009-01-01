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Владивостокская детская поликлиника №4
Государственная
В клинике 29 врачей
Адреса
ул. Калинина, 51
1-й этаж
- +7 (423) 227 14 63, зам. главного врача по медицинской работе
- +7 (423) 227 54 45, регистратура
ул. Окатовая, 16
цокольный этаж
- +7 (423) 227 09 97, регистратура
- +7 (423) 227 66 95, зав. педиатрическим отделением
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Врачи работающие в клинике
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