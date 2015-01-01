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Владивостокский клинико-диагностический центр
- +7 (423) 240 15 62, регистратура
- +7 (423) 240 15 32, заведующая
- +7 (423) 263 93 54, регистратура
- +7 (423) 263 93 52, зав. отделением
- +7 (423) 222 28 23, регистратура
- +7 (423) 222 44 16, зам. гл. врача
- +7 (423) 226 07 85, краевой и городской центры медицинской профилактики
- +7 (423) 226 38 08, заведующая центра здоровья
- +7 (423) 226 38 11, регистратура центра здоровья для детей и взрослых
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Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
Медицинская помощь оказывается в условиях специализированных офтальмологического и аллерго-респираторного дневных стационаров.
Специалисты "Владивостокского клинико-диагностического центра" постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в научно-практических конференциях, конгрессах, симпозиумах.
"Владивостокский клинико-диагностический центр" оснащен оборудованием, позволяющим проводить углубленную точную диагностику и эффективное лечение сложных аллерго-респираторных и офтальмологических заболеваний.
В центре проводится:
- исследование иммунологического статуса;
- иммуноферментный анализ крови;
- специфическое аллергологическое обследование, включающее скарификационные пробы, Прик-тесты, исследование уровня специфических иммуноглобулинов, холодовый и латексный тесты;
- исследование на наличие лекарственной аллергии: тесты АДО, РТМЛ.
Функциональное обследование дыхательной системы представлено компьютерной спирографией с лекарственными препаратами и физической нагрузкой, определением уровня содержания кислорода в крови, оксида азота и оксида углерода в выдыхаемом воздухе, круглосуточным астмамониторированием. Специалисты аллергологи-иммунологи проводят курсы аллергенспецифической иммунотерапии, занятия в аллерго и астма школах.
Углубленная диагностика заболеваний органа зрения осуществляется путем проведения компьютерной периметрии, ретинотомографии, электрофизиологического и ультразвукового обследования, исследования соскоба слизистой конъюнктивы на вирусную, паразитарную, грибковую, хламидийную и др. инфекции. В составе центра работает глаукомный кабинет, кабинет охраны зрения детей. Специалисты офтальмологи проводят занятия в школе глаукомного больного, школе макулодистрофии.
Врачи психотерапевты, клинические психологи оказывают помощь в виде индивидуальных консультаций, групповой работы, семейного консультирования. Проводят психологическую диагностику познавательных процессов, личностных особенностей, семейных отношений, эмоциональной сферы, профориентации и профпригодности. Специалисты отделения медико-социальной помощи оказывают психологическую, социальную и юридическую помощь несовершеннолетним и их законным представителям, беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Дополнительное направление работы "Владивостокского клинико-диагностического центра" - профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни. Специалисты центра здоровья для детей и взрослых прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. В центре здоровья проводится скрининг-обследование состояния основных систем организма, выявление и оценка факторов риска развития заболеваний, скрининг-оценка уровня адаптивных, психических, физических резервов организма.
Врачи специалисты по гигиеническому воспитанию Городского и Краевого центров медицинской профилактики помогут в организации и проведении массовых мероприятий по медико-социальному просвещению, мероприятий по гигиеническому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни в организованных коллективах, разработке научно обоснованных рекомендаций по сохранению и восстановлению здоровья, борьбе с факторами риска, отказу от вредных привычек.
Условия приёма:
- действующий полис ОМС (для АПОО, ГАРЦ, центров здоровья);
- документ, удостоверяющий личность для всех подразделений;
- в обязательном порядке для консультации врачей офтальмологов, аллергологов-иммунологов и пульмонологов (для АПОО и ГАРЦ) оформленное направление от лечащего врача ЛПУ.
Лицензия ЛО-25-01-002438.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.