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Здравница
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Информация
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
Услуги:
- Гинекология;
- Педиатрия;
- Неврология;
- Травматология – ортопедия;
- Оформление санаторно-курортной карты;
- Изготовление индивидуальных стелек FornTotics;
- Оформление больничного листа;
- Гастроэнтерология;
- Аллергология;
- ЛОР;
- Мануальная терапия (остеопатия);
- Медицинский массаж;
- ЛФК;
- Гомеопатия;
- Ревматолог;
- Психотерапевт;
- Комплексные программы реабилитации после травм и операций;
- Комплексное лечение боли в позвоночнике и суставах;
- Диагностика и лечение головной боли;
- Физиотерапия;
- Анализы крови и мочи;
- УЗИ с первых дней жизни, легких, желудка, печени с функциональной нагрузкой: (печеночный завтрак), сердца;
- Адаптивная физкультура;
- Лечебная физкультура;
- Йога в гамаках.
Стили йоги - возрастная (55+), для беременных, после родов, классическая.
Лицензия ЛО-25-01-002933.
Стоимость мануальной терапии и массажа:
- младенцы от 1200 руб.;
- взрослые до 5000 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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