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Здравница
8.1
Рейтинг

Здравница

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Беляева, 2
цокольный этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 7 минут
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Информация

Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.

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Врачи работающие в клинике
Кошкин Валерий Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Кошкин Валерий Юрьевич

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Вертепа Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вертепа Александр Сергеевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ларионов Андрей Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ларионов Андрей Михайлович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 18 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 18 лет
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Азарова Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Цылева Олеся Александровна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цылева Олеся Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Комогорцева Светлана Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Комогорцева Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мамонтова Кристина Валерьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Мамонтова Кристина Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 6 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Маслянко Ираида Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Маслянко Ираида Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Галкина Антонина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галкина Антонина Васильевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
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Костецкая Ангелина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Костецкая Ангелина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Юрченко Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрченко Ольга Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Панает Ольга Владиморовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панает Ольга Владиморовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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