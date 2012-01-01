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Аракчеев Николай Николаевич
6.3
1
Аракчеев Николай Николаевич
Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
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