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Едранова Наталья Аркадьевна
5.9
3
Едранова Наталья Аркадьевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Горьковский Государственный медицинский институт им. С.М. Кирова, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
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