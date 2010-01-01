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Весёлко Анна Александровна
5.7
1

Весёлко Анна Александровна

Терапевт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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