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Хокуто
6.6
Рейтинг

Хокуто

В клинике 17 врачей
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Адреса
ул. Маковского, 121
санаторий "Строитель"
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Информация

Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.

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Врачи работающие в клинике
Снигирева Ольга Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Снигирева Ольга Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Елфимова Наталия Вольковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елфимова Наталия Вольковна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пархоменко Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пархоменко Марина Юрьевна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Просянко Арина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Просянко Арина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Прокофьева Татьяна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокофьева Татьяна Игоревна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Денисова Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисова Светлана Алексеевна

Терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
Терапевт, Директор клиники
Стаж не указан
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Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Татьяна Николаевна

Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Идэ Ватару
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Идэ Ватару

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
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Бандо Нобуюки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бандо Нобуюки

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Исида Наоки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исида Наоки

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Танака Такаси
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Танака Такаси

Гастроэнтеролог, Хирург
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Хирург
Стаж не указан
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Кавами Хироюки
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кавами Хироюки

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Карпова Ольга Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карпова Ольга Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Рядинская Алена Генадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рядинская Алена Генадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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