Институт клинической медицины и инновационных технологий

Снятие алкогольной интоксикации в условиях стационара и на дому, кодирование от алкоголизма (внутривенное введение, вшивание, психотерапия, метод информационного блокирования-сеансы профессора В. В. Шорина). Проведение полного курса восстановительного лечения наркомании. Психологическая помощь при различных формах зависимости (алкогольной, наркотической, азартных и компьютерных игр), энурезе, заикании, неврозах и депрессии. Аппаратное очищение крови (плазмаферез).

Лицензия ЛО-25-01-002678.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.