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Клиники Владивостока

32 клиники
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Косметология
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
9.4
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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Korea medcenter
9.2
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Korea medcenter
В клинике 8 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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Профессорская клиника Юцковских
7.3
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Профессорская клиника Юцковских
В клинике 16 врачей
ул. Металлистов, 3
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Центр лазерной косметологии Тисс
6.2
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Центр лазерной косметологии Тисс
В клинике 10 врачей
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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Центр лазерной флебологии
6.0
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Центр лазерной флебологии
В клинике 14 врачей
пр-т Океанский, 54
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.
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Belle Clinique
8.1
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Belle Clinique
В клинике 2 врача
пр-т Красного Знамени, 118в
Элос-эпиляция, удаление пигментных пятен. Лифтинг. Омоложение. Внутривенное лазерное облучение крови. Удаление новообразований.
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Сизаль
6.7
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Сизаль
В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Магнитогорская, 4
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Клиника Профессора Преображенского
0.4
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Клиника Профессора Преображенского
В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Пушкинская, 8
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
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Лаборатория времени
0.5
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Лаборатория времени
В клинике 3 врача
ул. Прапорщика Комарова, 23А
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