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Клиники Владивостока
19 клиник
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ул. Русская, 65/4
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
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В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
В клинике 40 врачей
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
пр-т Океанский, 131В
ул. Русская, 52
ул. Лазо, 11
ул. Кирова, 14
Все виды медицинской диагностики.
Государственная
ул. Шепеткова, 14
ул. Некрасовская, 50
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
В клинике 51 врач
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
ул. Нерчинская, 23
пр-т Красного Знамени, 46
Профессиональная реабилитация. Помощь в решении проблем наркомании и алкоголизма, лечение последствий употребления синтетических наркотиков. Вывоз врача на дом. Психотерапия зависимости, снятие похмельного синдрома. Детоксикация от наркотических средств и алкоголя.
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