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Клиники Владивостока

19 клиник
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Наркология, токсикология
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Люкс
7.0
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Люкс
В клинике 1 врач
ул. Шишкина, 62
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Зия
0.5
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Зия
В клинике 1 врач
ул. Русская, 65/4
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
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Владивостокский клинико-диагностический центр
7.4
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Владивостокский клинико-диагностический центр
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
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Здоровые сосуды
7.5
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Здоровые сосуды
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
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Краевой наркологический диспансер
6.5
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Краевой наркологический диспансер
В клинике 40 врачей
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
Авиценна
6.6
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Авиценна
В клинике 1 врач
пр-т Океанский, 131В
ул. Русская, 52
ул. Лазо, 11
ул. Кирова, 14
Все виды медицинской диагностики.
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Краевая клиническая психиатрическая больница
6.5
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Краевая клиническая психиатрическая больница
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Шепеткова, 14
ул. Некрасовская, 50
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
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Альфамед
6.3
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Альфамед
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
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Мечников+
4.9
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Мечников+
В клинике 51 врач
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
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Айсберг
5.0
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Айсберг
В клинике 1 врач
ул. Нерчинская, 23
пр-т Красного Знамени, 46
Профессиональная реабилитация. Помощь в решении проблем наркомании и алкоголизма, лечение последствий употребления синтетических наркотиков. Вывоз врача на дом. Психотерапия зависимости, снятие похмельного синдрома. Детоксикация от наркотических средств и алкоголя.
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