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Клиники Владивостока
23 клиники
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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В клинике 1 врач
ул. Русская, 65/4
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
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В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
В клинике 40 врачей
Государственная
ул. Станюковича, 53
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
ул. Успенского, 72
ул. Нерчинская, 42
ул. Гоголя, 35
В клинике 2 врача
Государственная
ул. Шепеткова, 14
ул. Некрасовская, 50
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Невская, 3
Психологическая помощь. Врач восточной медицины.
В клинике 199 врачей
ул. Новожилова, 19
ул. Гамарника, 21
Курсы лечения для ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам, по профилям заболеваний: терапевтическому, эндокринологическому, хирургическому, профпатологическому, гинекологическому, неврологическому.
В клинике 14 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
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